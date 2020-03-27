Российский шоу-бизнес под угрозой: кто еще мог заразиться коронавирусом на юбилее сестры Игоря Крутого

У Льва Лещенко и его супруги подтвердили коронавирус. Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарку с подозрением на опасный недуг. Коллеги звезд, контактировавшие сними в последние дни, серьезно обеспокоены своим здоровьем.

Незадолго до госпитализации Лев Валерьянович посетил день рождения сестры Игоря Крутого — Аллы. На торжестве, которое уже прозвали пиром во время чумы, присутствовали также Николай Басков, Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Димаш Кудайбергенов... Также Лещенко принимал участие в ток-шоу, где близко общался с Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником.

«Лариса Рубальская, снимавшаяся вместе с Львом Лещенко, уже сдала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. По ее утверждению, съемка была 17 марта (по другим данным — 19 марта). Аркадий Укупник снимал видео во время записи программы, тогда-то Лещенко и сообщил, что вернулся с гастролей по США и Канаде, а на вопрос — прошел ли он карантин — ответил отрицательно», — рассказал эксперт комиссии по СМИ общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Что касается Игоря Николаева, то он в последние дни контактировал с Иосифом Пригожиным, Валерией, Стасом Михайловым, Аллой Пугачевой. Пока нет официального подтверждения того, что у него коронавирус. Речь идет об очаговой пневмонии.

Что касается состояния Лещенко, то его близкий друг Владимир Винокур уверяет: с артистом все в полном порядке. «У Льва — двухстороннее воспаление легких. Я у него в палате не был, это же инфекционная больница, посетителей туда не пускают, но мы постоянно остаемся на связи. Лев находится в больнице вместе с супругой Ириной, она — в палате, а он — в реанимации. Но не надо пугаться, просто Лев постарше, поэтому его состояние вызывает большее опасение. Лев — на аппарате искусственного дыхания, потому что ему недостает воздуха. Но сегодня уже есть улучшение состояния», — отметил юморист.

Жителям России уже становится не до смеха: количество зараженных коронавирусом растет не по дням. На данный момент по стране, согласно официальным данным, зарегистрировано более 800 больных. От недуга умерло трое людей. Все погибшие были пожилого возраста.

Фото: Legion-Media