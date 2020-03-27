Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком

Вадим Карасев

32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли сейчас, как и многие, находится дома. В Калифорнии, где она живет вместе со своим 52-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и их двухлетним сыном Джеком, действует карантин — можно гулять только по окрестностям, соблюдая социальную дистанцию. О том, как модель проводит время, она рассказала в интервью, опубликованном на ее сайте Rose Inc.

Рози призналась, что сохраняет позитивный настрой и рада быть дома с семьей.

Я здорова, и мои близкие тоже, а это все, чего я могу желать в эти дни. Я благодарна всем медработникам за их тяжелую работу. Это достойно восхищения, и я глубоко ценю тот факт, что они подвергают себя риску ради большего блага. Сейчас я дома в Лос-Анджелесе с Джейсоном и нашим сыном Джеком. Я работаю из дома и счастлива, что могу это делать, так как я понимаю, что многие люди не могут работать удаленно или потеряли свою работу. Это душераздирающе, и мое сердце разрывается от этого,

— сказала она.





В свободное от работы время звезда придумывает развлечения для своего ребенка, что, по ее словам, является настоящим челленджем. А еще она теперь много готовит и занимается домашними делами. Модель призналась, что находит рецепты в книге Джейми Оливера, потому что они "быстрые и легкие", а также потому, что не требуют большого числа ингредиентов, соответственно, минимизируют поездки в супермаркет.





Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Жизнь в изоляции Рози сравнила с обычным воскресным днем, только с большим количеством работы.

Я уже больше недели нахожусь в изоляции и, наконец, решила сделать тренажерный зал в гараже. Мои обычные тренировки пришлось пока отложить. Но я нашла приложение The Body by Simone, которое очень рекомендую. Еще подумываю о семейной тренировке — Джек вполне справится с функцией гири!Что касается бьюти-процедур, то, честно говоря, мне нравится быть без макияжа. Я продолжаю ежедневно ухаживать за кожей и делать процедуры для тела. Я делаю маску для лица, когда могу, и позволяю своим волосам высыхать естественным образом, а это значит, что я почти всегда выгляжу как Хагрид из "Гарри Поттера"! Но таким образом они отдыхают от приборов для укладки. Я подумываю снимать контент дома для инстаграма и YouTube. Несколько дней назад я пыталась это сделать, но мой сын ворвался в ванную комнату с криком. Так что посмотрим, получится ли это сделать в следующий раз!

— рассказала Рози.





Она добавила, что для поднятия настроения созванивается с друзьями, а когда ее сын спит, смотрит фильмы или читает книги.

Я надеюсь, что все мы выйдем из этого кризиса, получив время для саморефлексии. Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем вернуться к нашей повседневной жизни с новыми перспективами и благодарностью за наше окружение, окружающую среду, сообщества и близких людей,

— заключила она.



