Саудовская нефть оказалась не нужна Европе

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Переработчики нефти в Европе решили сократить закупки сырья у Саудовской Аравии в апреле, несмотря на предложенные королевством скидки. Поставки оказались не нужны из-за резкого снижения спроса, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Как объяснил на условиях анонимности один из трейдеров, сокращения со стороны переработчиков не позволяют законтрактовать большой объем поставок.

Двое источников утверждают, что в числе прочих снизит закупки у Саудовской Аравии компания Shell, одна из крупнейших на рынке. Один источник предположил, что сокращения апрельских поставок могут составить до 25 процентов.

После развала сделки ОПЕК+, что произошло из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу и отказа Саудовской Аравии продлить действующее соглашение, королевство объявило о планах резко нарастить поставки до трех миллионов баррелей в сутки. С помощью рекордных за десятилетия скидок Эр-Рияд планировал вытеснить Россию с традиционных рынков, в том числе европейского. Эта политика привела к падению цен на нефть почти в два раза.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc.полагают, что в нынешних условиях на фоне такого падения спроса ничто не сможет заставить цены на нефть расти. Согласно их подсчетам, даже если Россия, Саудовская Аравия и США договорятся, ликвидировать избыток сырья в ближайшие месяцы не удастся.