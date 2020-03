Серию "Пандемия" зрителям "Нового Амстердама" не покажут

. Серию "Пандемия" из американского телесериала про жизнь медиков "Новый Амстердам" решили не показывать как "слишком жуткую" в условиях коронавируса, сообщает Independent.

Изначально она называлась "Пандемия", но затем ее переименовали в "Наши двери всегда открыты" (Our Doors Are Always Open). В ней врачи борются с пандемией смертельно опасного гриппа в Нью-Йорке. В помещении коек не хватает, и на парковке около больницы устанавливают палатки для пациентов.

Телеканал NBC заявил, что не будет показывать этот эпизод из уважения к кризису COVID-19.

"Мы сняли вымышленную серию прямо перед началом реальной пандемии. Люди по-настоящему умирают. Хотим ли мы в такой ситуации смотреть, как люди умирают в кино? …. Людям сейчас нужно меньше вымысла и больше фактов", — пояснил создатель шоу Дэвид Шульнер.