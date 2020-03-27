Северная Македония официально вошла в НАТО

Лидия Мартынова

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО, ее флаг поднимут в Брюсселе над штаб-квартирой альянса 30 марта. Об этом говорится в распространенном сегодня, 27 марта, заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — отметил шеф американской дипломатии.

Как сообщало ИА Newstes , вступлению этой бывшей части Югославии в НАТО долгое время сопротивлялась Греция из-за названия «Республика Македония», которое повторяет название греческой провинции и на которую, как опасались в Афинах, республика может предъявить территориальные претензии. 17 июня 2018 года министры иностранных дел Греции и Республики Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров подписали соглашение об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». 12 февраля 2019 года страну официально переименовали в Республику Северная Македония.

В скором времени в балканской республике могут появиться две военные базы альянса.