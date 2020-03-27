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Силуанов примет участие в онлайн-саммите G20

Силуанов примет участие в онлайн-саммите G20
Министр финансов России Антон Силуанов и шерпа РФ в "двадцатке" Светлана Лукаш примут участие в саммите G20 по коронавирусу, который пройдет в формате видеосвязи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ожидается, саммит начнется после 15.00 мск. Главной темой станет вопрос борьбы с коронавирусом, а также последствия для мировой экономике. Российский президент Владимир Путин выйдет на связь из своей подмосковной резиденции.

"С ним будут Лукаш и Силуанов", - сказал Песков.


Франции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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