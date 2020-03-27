«Союзмультфильм» покажет новые эпизоды популярных мультфильмов в выходную неделю

Анастасия Иванова

Новый, двадцать девятый эпизод возрожденного мультсериала "Простоквашино" появится на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" тридцатого марта, в понедельник. Серия под названием "Доить или не доить" посвящена новому начинанию няни Маргариты Егоровной (героиню озвучивает народная артистка России Татьяна Васильева), которая решила стать деревенским драматургом.Первого апреля состоится премьера нового эпизода подросткового мультсериала "Пиратская школа", который посвящен приключениям воспитанников необычного учебного заведения, расположенного на острове пиратов. "Пиратская школа" — лауреат в номинации "Лучший сериал" по итогам Открытого фестиваля анимационного кино, который состоялся в Суздале в марте 2020-го года.Новая серия мультсериала "Оранжевая корова" будет опубликована на YouTube-канале студии "Союзмультфильм" третьего апреля. Известно, что эпизод получил название "Семейная традиция".