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Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусомТилль ЛиндеманнФото: Hannelore Foerster / Getty Images

Основатель и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild.

57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста очень высокая температура.

Подробности пока не раскрываются.

26 марта стало известно, что в Москве госпитализирован артист Игорь Николаев, у него диагностирована пневмония и подозревается коронавирус.

В начале марта Линдеманн выступил в Москве, после чего вернулся в Берлин. Музыкант также посетил Украину и покатался на «фонящей» карусели в Припяти.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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