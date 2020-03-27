Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 16:06 Вадим КарасевТилль ЛиндеманнФото: Hannelore Foerster / Getty Images
Основатель и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild.
57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста очень высокая температура.
Подробности пока не раскрываются.
26 марта стало известно, что в Москве госпитализирован артист Игорь Николаев, у него диагностирована пневмония и подозревается коронавирус.
В начале марта Линдеманн выступил в Москве, после чего вернулся в Берлин. Музыкант также посетил Украину и покатался на «фонящей» карусели в Припяти.
По материалам: lenta.ru