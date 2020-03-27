Сотрудники федеральных органов власти переходят на удалённую работу

Правительство поручило главам федеральных органов исполнительной власти с 27 марта перевести максимально возможное количество сотрудников федеральных органов на дистанционный режим работы. При этом, как следует из поручения, необходимо обеспечить бесперебойность работы федеральных органов исполнительной власти.

«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей…», — говорится в перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Также необходимо предоставить в правительство информацию о числе переведённых на дистанционный режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет.

Президент России Владимир Путин 25 марта из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 объявил следующую неделю полностью нерабочей. Выходными, в соответствии с указом главы государства, будут дни с 30 марта по 3 апреля. С учетом «обычных» выходных — субботы и воскресенья — большинство россиян с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать девять дней подряд с 28 марта по 5 апреля.