Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре не будет

Влада Некрасова

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что совмещения общероссийского голосования по поправкам в конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет.

"Некоторые предполагают, что общероссийское голосование может быть совмещено с осенней кампаний, то есть 13 сентября, единого дня голосования ... Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные абсолютно по характеру кампании, они регулируются абсолютно разными законами, если совмещать - это загубить обе компании ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.