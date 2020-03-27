Спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину

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Продажи туалетной бумаги в России в период с 16 по 19 марта выросли на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное фискальной платформой «Такском».

Средняя цена на туалетную бумагу в марте составила 53 рубля. Это на 7 процентов больше январской цены. Уточняется, что рост спроса на бумагу начался в начале года, по сравнению с январем россияне закупили на 27 процентов больше продукции.

Также с начала года на 46 процентов увеличились продажи влажных салфеток и мыла, при этом средняя цена на салфетки за три месяца упала на 2 процента, а мыло подорожало на 1 процент.

В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

24 марта научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов объяснил «Ленте.ру», что желание россиян скупать туалетную бумагу и делать запасы объясняется историческими рефлексами. По его словам, к таким рефлексам относится страх дефицита и страсть запасаться «на крайний случай». Курпатов заявил, что это «и комично, и трагично одновременно».