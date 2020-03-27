По мнению американского лидера Дональда Трампа, причина выхода США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом заключается в проведении массового тестирования. Газета New York Times со ссылкой на свои подсчеты статистики в стране пишет, что США обошли Италию и Китай по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве можно ожидать с 1 по 5 апреля. Такое мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, ранее прогнозировали пик заболеваемости на конец текущей недели, но вероятно «это будет середина — конец следующей недели» (1—5 апреля).

Приостановить работу объектов массового отдыха в России, включая горнолыжные трассы, в период с 28 марта по 1 июня поручил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Отдыхающих перестанут принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня — от местных до федеральных. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Франция и другие страны готовят новую инициативу для борьбы с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг своего максимума в 47,1%, а недовольных работой главы Белого дома американцев сейчас 49,6%. Ранее рейтинг Трампа в среднем никогда не превышал антирейтинга (не считая самой первой недели на посту). Наилучший до сегодняшнего дня результат был у главы государства 25 февраля 2020 года — 46,3%.

Новая мера по взысканию налогов коснется только получаемых вкладчиками процентов — как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, новый налог начнут взимать только с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате граждане впервые получат в 2022 году.