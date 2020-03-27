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Новости » В мире » США отрицают наличие плана обмена территориями между Сербией и Косово

США отрицают наличие плана обмена территориями между Сербией и Косово

США отрицают наличие плана обмена территориями между Сербией и Косово
США заявили, что им ничего не известно о планах обмена территориями между Сербией и самопровозглашенным Косово. Соответствующее совместное заявление распространили спецпосланник президента США по мирным переговорам Сербии и Косово Ричард Гренелл, посол США в самопровозглашенной республике Филип Коснетт и спецпредставитель по Западным Балканам Мэтью Палмер.

"Мы хотим ясно сказать, что нет никакого секретного плана по обмену территориями между Косово и Сербией, вопреки спекуляциям некоторых лиц. Спецпосланник президента (США) Ричард Гренелл никогда не видел и не обсуждал подобный план", - говорится в заявлении.

С 2018 года в прессе регулярно упоминается идея обмена территориями, при котором Сербия получит части отколовшейся провинции, населенные преимущественно сербами, а в обмен отдаст непризнанному Косово районы с большинством албанского населения Буяновац и Прешево. США ранее отказывались исключить поддержку подобного плана со своей стороны.


"Власти США сосредоточены на недавних соглашениях по восстановлению воздушного, железнодорожного и шоссейного сообщения между Косово и Сербией, направленного на создание поступательного движения в экономике. Мы считаем, что это поступательное движение может придать энергии процессу диалога, который приведет к взаимному признанию", - заявили американские представители. Сербия отказывается признать независимость отколовшейся провинции, называя ее фактическое отторжение от Сербии нарушением международного права.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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