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США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.

Согласно информации издания, в стране зафиксирован 81 321 случай инфицирования коронавирусом. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира.

При этом, по данным университета Джонса Хопкинса по состоянию на 00:50 по московскому времени США все еще остаются на третьем месте по количеству зараженных — 80 021 человек. Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных.

UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени:

По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человек.

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.