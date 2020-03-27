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Новости » Политика » США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

США обошли Италию и Китай по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, пишет газета New York Times со ссылкой на свои подсчеты статистики в стране.

Издание отмечает, что речь идет об уже подтвержденных случаях заболевания. В стране уже выявлено 81 321 случай заражения Covid-19.

Как сообщает РИА «Новости», по мнению американского лидера Дональда Трампа, причина выхода США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом заключается в проведении массового тестирования.

«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», — сказал он.

Ранее ИА Newstes сообщало, что число умерших в США в результате заражения коронавирусом нового типа превысило 1000 человек. Признавая масштабы угроз, связанных с глобальной пандемией, Сенат США одобрил пакет беспрецедентных экономических мер в размере $ 2,2 трлн.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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