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Суд повторно отложил развод Лолиты Милявской из-за коронавируса

Суд повторно отложил развод Лолиты Милявской из-за коронавируса
Басманный суд в пятницу отложил на 30 апреля заседание по иску о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание отложено на 30 апреля, 10.00", - сказала собеседница агентства.

В прошлый раз заседание было отложено из-за того, что представитель певицы Сергей Жорин написал ходатайство по просьбе помощника председателя Басманного суда Москвы об отложении судебного процесса в связи с недавним возвращением из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.


Дмитрий Иванов подал иск о расторжении брака, он указывал, что Лолита якобы уклоняется от похода в ЗАГС. Представитель певицы Сергей Жорин заявил, что это не соответствует действительности, а об иске стало известно случайно из базы судов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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