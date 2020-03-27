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Тарасенко объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя

Тарасенко объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Нерабочая неделя будет оплачиваться точно так же, как и обычно — без привилегий вроде двойной оплаты, которые положены за работу на выходных. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

В ходе обращения к гражданам России 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса Владимир Путин отпустил россиян на длинные выходные — объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные у россиян продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля.

Михаил Тарасенко пояснил, что за эти дни все граждане будут получать обычную зарплату: это касается как тех, кто все дни будет находиться дома и не работать, так и тех, кто продолжит трудиться в удалённом режиме.

«Я бы хотел подчеркнуть, что это не выходные дни, а нерабочие дни и скорее это даже карантин, — сказал депутат. — Выходные и праздничные дни — это норма Трудового кодекса, которая имеет чёткую градацию в том числе по оплате, а нерабочие дни с сохранением зарплаты — это новая категория, которая введена специально для такого нетипичного случая, как невыход на работу».

Тарасенко добавил, что те привилегии, которые положены за работу в выходной день, на нерабочую неделю не распространяются — речь идёт о двойной оплате и отгулах.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что люди с 28 марта по 5 апреля должны сидеть дома, а не ходить в места массового отдыха. Тем более что развлекательные заведения всё равно закроют.

Отдельные рекомендации на этот период парламентарий дал и бизнесу.

«Задача бизнеса сейчас постараться найти средства для выплаты зарплат своим сотрудникам, хотя понятно, что это непростая ситуация, — сказал Тарасенко. — Но у них должны быть специальные средства для отпусков отложены, например. К тому же сейчас для бизнеса очень многое делает Правительство. Помимо тех мер, которые уже предприняты, обсуждается идея дать бизнесу кредиты под ноль процентов как раз на зарплаты».

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. По последним данным, число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 1036 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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