Таро прогноз на апрель 2020 года

Вадим Карасев

Точный прогноз на месяц поможет Знакам Зодиака успешно провести второй месяц весны. Благодаря советам старших Арканов каждый сможет найти путь к счастью и справиться с трудностями без особых усилий.

В апреле многие смогут найти новые цели, завершить дела и открыть в себе скрытые таланты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам старших Арканов, чтобы своевременно обходить препятствия стороной и каждый день привлекать в жизнь удачу.

Расклады карт Таро приоткроют завесу тайны и помогут подготовиться к грядущим событиям, найти способ справиться с любыми сложностями и не упустить возможности подняться на еще одну ступень успеха.

Овен





В начале месяца по карте «Суд» Овны смогут разобраться с трудностями, а также освободиться от дурного влияния со стороны. По этому Аркану в жизни происходят позитивные перемены, и Овнам важно следить за знаками судьбы.

Карта «Правосудие» указывает на избавление от всего, что не давало развиваться. С 15 апреля Овны смогут найти возможность справиться с трудными делами, оставить за спиной тревоги и восстановить справедливость.

«Колесо фортуны» — карта перемен. По ней с 20 апреля Овны должны быть осмотрительны, чтобы не упустить приятных возможностей сорвать куш или приблизиться к цели. Судьба делает резкий поворот, и Овнам предстоят активные дни.

Телец





По карте «Маг» апрель начнется для Тельцов с новых открытий. Аркан указывает на возможность найти хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице, если быть активными и не бояться экспериментов.

По карте «Мир» Тельцов ожидает спокойная середина месяца. После 10 апреля переживания уйдут, а цели будут достигнуты без труда. Аркан также говорит о том, что исход затеянных дел будет благоприятным,

По карте «Звезда» конец месяца Тельцы проведут гармонично. Совет карты — не сворачивать с выбранного пути и не торопить событий, чтобы исключить мелкие неприятности и досадные промахи.

Близнецы





По карте «Повешенный» в начале апреля Близнецам предстоит замедление. Дела словно встают на паузу, однако такое положение дел выгодно. Близнецы смогут проделать работу над ошибками, чтобы впредь не попадать в схожие ситуации.

Аркан «Смерть» не несет в себе ничего дурного. Карта указывает на резкие перемены, которые уже давно готовы ворваться в жизнь. По ней Близнецам предстоит завершить очередной жизненный этап и перейти в следующий.

По карте «Дурак» Близнецам нужно быть осмотрительными. Карта предвещает перемены, и для того, чтобы они были к лучшему, нельзя упускать знаков судьбы. Они помогут найти путь, ведущий к успехам и процветанию.

Рак





По карте «Суд» Раков ожидают перемены. В начале месяца они смогут завершить сложные дела, добиться справедливости и наказания для своих обидчиков. Совет карты — поступать честно, чтобы самим не оказаться в плачевном положении.

Карта «Иерофант» несет в себе предупреждение. По ней Ракам важно посвящать себя первостепенным делам, не теряя времени на чужие проблемы. Аркан указывает на возможность справиться с любыми трудностями, если быть терпеливее и мудрее.

«Звезда» — карта надежд и приятных перспектив. По ней исполняются заветные желания и жизнь играет новыми красками. Ракам эта карта сулит прекрасное завершение месяца, когда любые цели могут быть достигнуты без промедления.

Лев





По карте «Императрица» Львам в начале месяца улыбнется удача. По этому Аркану будет и поддержка со стороны близких, и приятные сюрпризы, и надежные перспективы. От Львов потребуются внимание и отсутствие спешки.

Аркан «Луна» в раскладе указывает на трудности, вызванные сомнениями и тревогами. Львам предстоит разобраться в себе, чтобы оставить сомнения за спиной и обрести гармонию.

«Суд» — позитивный Аркан, указывающий на благоприятное завершение апреля. По этой карте проблемы уходят, а впереди Львов ждут приятные перемены как в делах, так и в личной жизни.

Дева





По карте «Колесо фортуны» месяц начнется стремительно. Аркан указывает на круговорот событий, которые могут сбить с толка. Девам потребуется выдержка, чтобы действовать в нужный момент.

Аркан «Солнце» предвещает позитивную середину апреля. По этой карте придет избавление от трудностей, дела будут идти в гору, а в жизни появится время для перемен к лучшему.

По карте «Луна» Девам предстоит разобраться со своими переживаниями. Многие из них беспочвенны и лишь мешают привлечению в жизнь благополучия. Справиться с волнениями помогут медитации.

Весы





«Императрица» символизирует мудрость и проницательность, без которых Весы не смогут достичь успехов. По этой карте в начале месяца нельзя торопить события, чтобы исключить промахи и неприятности.

Аркан «Дурак» предвещает неожиданные перемены. Весам по этой карте не стоит переживать. Даже если в начале покажется, что все идет не так гладко, спустя время все встанет на свои места, и придет понимание.

По карте «Солнце» Весы смогут достичь поставленных целей, получить вознаграждение и провести конец апреля в прекрасном настроении. Совет карты — наслаждаться каждым днем и не останавливаться на полпути.

Скорпион





По карте «Колесо фортуны» Скорпионам предстоит начать путь к достижению благополучия. Не всегда борьба за счастье проста, однако медлить нельзя. Знаки судьбы укажут верный путь и не дадут оступиться.

Карта «Маг» сулит Скорпионам приятные перемены, если они не станут отказываться от смелых идей и начнут воплощать их в жизнь. Находчивость и умение находить выход из неоднозначных ситуаций позволят быстро прийти к цели.

Позитивный Аркан «Звезда» указывает на приятное завершение месяца. По этой карте Скорпионам нет смысла переживать за исход дел — уверенность и желание развиваться помогут достичь всего, что было запланировано.

Стрелец





Аркан «Мир» указывает на обретение счастья и гармонии. По этой карте Стрельцы в начале месяца смогут зарыть топор войны, помириться с близкими и найти подход к деловым партнерам.

«Суд» в раскладе говорит о том, что настала пора действовать. Стрельцы с 10 апреля смогут начать борьбу с недоброжелателями, однако действовать нужно честно, иначе судьба может преподнести неприятные сюрпризы.

По карте «Колесо фортуны» в конце месяца Стрельцов ждут неожиданные перемены, которые могут застать врасплох. Совет карты — не пытаться управлять судьбой и какое-то время просто плыть по течению, чтобы в нужный момент перехватить инициативу.

Козерог





По карте «Солнце» Козерогов ждет отличное начало месяца. Аркан говорит о возможности отдохнуть и набраться сил перед новыми важными делами. Также по этой карте исполняются заветные мечты, а значит, настала пора составить карту желаний.

Аркан «Звезда» указывает Козерогам на благосклонность судьбы. По этой карте можно смело начинать важные дела и не бояться того, что кто-то помешает. Ответственность и уверенность помогут Козерогам пройти путь до конца и получить заветную награду.

Карта «Луна» описывает ситуацию, которая мешает развитию. По этому Аркану волнения и тревога могут стать причиной неприятностей, а значит, с ними нужно бороться. Страх перед неизвестностью не должен становиться препятствием для развития.

Водолей





По карте «Солнце» Водолеи смогут получить все, к чему стремятся. Все, что нужно, у них есть, остается лишь сделать первый шаг к цели, чтобы к концу месяца отпраздновать очередную победу.

В середине месяца карта «Иерофант» указывает Водолеям на то, что время не бесконечно, и тратить его на глупости нет смысла. Совет карты — оставить план действий и неукоснительно ему следовать, чтобы все цели были достигнуты в срок.

Аркан «Императрица» сулит Водолеям рост и развитие, но для этого придется тренировать выдержку и не потакать эмоциям. Голос разума поможет справиться с трудностями и обойти ловушки стороной.

Рыбы





«Императрица» в раскладе для Рыб говорит о том, что месяц начнется с перемен к лучшему. По этой карте личные отношения налаживаются, приходит понимание того, как нужно поступить для достижения нужных и важных целей.

Аркан «Дьявол» предупреждает Рыб о том, что в середине месяца нельзя потакать соблазнам и дурным привычкам, чтобы не лишаться счастливого будущего. Совет карты — не общаться с людьми, которые провоцируют на бессмысленные и рискованные поступки.

По карте «Император» Рыб ждут новые победы и приятные перспективы. Совет карты — мудро править и не забывать о справедливости. При таком раскладе Рыбы без труда смогут завоевать авторитет и получить награду.