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Таро прогноз на апрель 2020 года

Таро прогноз на апрель 2020 года

Точный прогноз на месяц поможет Знакам Зодиака успешно провести второй месяц весны. Благодаря советам старших Арканов каждый сможет найти путь к счастью и справиться с трудностями без особых усилий.

В апреле многие смогут найти новые цели, завершить дела и открыть в себе скрытые таланты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам старших Арканов, чтобы своевременно обходить препятствия стороной и каждый день привлекать в жизнь удачу.


Расклады карт Таро приоткроют завесу тайны и помогут подготовиться к грядущим событиям, найти способ справиться с любыми сложностями и не упустить возможности подняться на еще одну ступень успеха.

Овен


В начале месяца по карте «Суд» Овны смогут разобраться с трудностями, а также освободиться от дурного влияния со стороны. По этому Аркану в жизни происходят позитивные перемены, и Овнам важно следить за знаками судьбы.


Карта «Правосудие» указывает на избавление от всего, что не давало развиваться. С 15 апреля Овны смогут найти возможность справиться с трудными делами, оставить за спиной тревоги и восстановить справедливость.

«Колесо фортуны» — карта перемен. По ней с 20 апреля Овны должны быть осмотрительны, чтобы не упустить приятных возможностей сорвать куш или приблизиться к цели. Судьба делает резкий поворот, и Овнам предстоят активные дни.

Телец


По карте «Маг» апрель начнется для Тельцов с новых открытий. Аркан указывает на возможность найти хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице, если быть активными и не бояться экспериментов.

По карте «Мир» Тельцов ожидает спокойная середина месяца. После 10 апреля переживания уйдут, а цели будут достигнуты без труда. Аркан также говорит о том, что исход затеянных дел будет благоприятным,


По карте «Звезда» конец месяца Тельцы проведут гармонично. Совет карты — не сворачивать с выбранного пути и не торопить событий, чтобы исключить мелкие неприятности и досадные промахи.

Близнецы


По карте «Повешенный» в начале апреля Близнецам предстоит замедление. Дела словно встают на паузу, однако такое положение дел выгодно. Близнецы смогут проделать работу над ошибками, чтобы впредь не попадать в схожие ситуации.

Аркан «Смерть» не несет в себе ничего дурного. Карта указывает на резкие перемены, которые уже давно готовы ворваться в жизнь. По ней Близнецам предстоит завершить очередной жизненный этап и перейти в следующий.

По карте «Дурак» Близнецам нужно быть осмотрительными. Карта предвещает перемены, и для того, чтобы они были к лучшему, нельзя упускать знаков судьбы. Они помогут найти путь, ведущий к успехам и процветанию.

Рак


По карте «Суд» Раков ожидают перемены. В начале месяца они смогут завершить сложные дела, добиться справедливости и наказания для своих обидчиков. Совет карты — поступать честно, чтобы самим не оказаться в плачевном положении.


Карта «Иерофант» несет в себе предупреждение. По ней Ракам важно посвящать себя первостепенным делам, не теряя времени на чужие проблемы. Аркан указывает на возможность справиться с любыми трудностями, если быть терпеливее и мудрее.

«Звезда» — карта надежд и приятных перспектив. По ней исполняются заветные желания и жизнь играет новыми красками. Ракам эта карта сулит прекрасное завершение месяца, когда любые цели могут быть достигнуты без промедления.

Лев


По карте «Императрица» Львам в начале месяца улыбнется удача. По этому Аркану будет и поддержка со стороны близких, и приятные сюрпризы, и надежные перспективы. От Львов потребуются внимание и отсутствие спешки.

Аркан «Луна» в раскладе указывает на трудности, вызванные сомнениями и тревогами. Львам предстоит разобраться в себе, чтобы оставить сомнения за спиной и обрести гармонию.

«Суд» — позитивный Аркан, указывающий на благоприятное завершение апреля. По этой карте проблемы уходят, а впереди Львов ждут приятные перемены как в делах, так и в личной жизни.

Дева



По карте «Колесо фортуны» месяц начнется стремительно. Аркан указывает на круговорот событий, которые могут сбить с толка. Девам потребуется выдержка, чтобы действовать в нужный момент.

Аркан «Солнце» предвещает позитивную середину апреля. По этой карте придет избавление от трудностей, дела будут идти в гору, а в жизни появится время для перемен к лучшему.

По карте «Луна» Девам предстоит разобраться со своими переживаниями. Многие из них беспочвенны и лишь мешают привлечению в жизнь благополучия. Справиться с волнениями помогут медитации.

Весы


«Императрица» символизирует мудрость и проницательность, без которых Весы не смогут достичь успехов. По этой карте в начале месяца нельзя торопить события, чтобы исключить промахи и неприятности.

Аркан «Дурак» предвещает неожиданные перемены. Весам по этой карте не стоит переживать. Даже если в начале покажется, что все идет не так гладко, спустя время все встанет на свои места, и придет понимание.

По карте «Солнце» Весы смогут достичь поставленных целей, получить вознаграждение и провести конец апреля в прекрасном настроении. Совет карты — наслаждаться каждым днем и не останавливаться на полпути.

Скорпион



По карте «Колесо фортуны» Скорпионам предстоит начать путь к достижению благополучия. Не всегда борьба за счастье проста, однако медлить нельзя. Знаки судьбы укажут верный путь и не дадут оступиться.

Карта «Маг» сулит Скорпионам приятные перемены, если они не станут отказываться от смелых идей и начнут воплощать их в жизнь. Находчивость и умение находить выход из неоднозначных ситуаций позволят быстро прийти к цели.

Позитивный Аркан «Звезда» указывает на приятное завершение месяца. По этой карте Скорпионам нет смысла переживать за исход дел — уверенность и желание развиваться помогут достичь всего, что было запланировано.

Стрелец


Аркан «Мир» указывает на обретение счастья и гармонии. По этой карте Стрельцы в начале месяца смогут зарыть топор войны, помириться с близкими и найти подход к деловым партнерам.

«Суд» в раскладе говорит о том, что настала пора действовать. Стрельцы с 10 апреля смогут начать борьбу с недоброжелателями, однако действовать нужно честно, иначе судьба может преподнести неприятные сюрпризы.

По карте «Колесо фортуны» в конце месяца Стрельцов ждут неожиданные перемены, которые могут застать врасплох. Совет карты — не пытаться управлять судьбой и какое-то время просто плыть по течению, чтобы в нужный момент перехватить инициативу.

Козерог


По карте «Солнце» Козерогов ждет отличное начало месяца. Аркан говорит о возможности отдохнуть и набраться сил перед новыми важными делами. Также по этой карте исполняются заветные мечты, а значит, настала пора составить карту желаний.

Аркан «Звезда» указывает Козерогам на благосклонность судьбы. По этой карте можно смело начинать важные дела и не бояться того, что кто-то помешает. Ответственность и уверенность помогут Козерогам пройти путь до конца и получить заветную награду.

Карта «Луна» описывает ситуацию, которая мешает развитию. По этому Аркану волнения и тревога могут стать причиной неприятностей, а значит, с ними нужно бороться. Страх перед неизвестностью не должен становиться препятствием для развития.

Водолей


По карте «Солнце» Водолеи смогут получить все, к чему стремятся. Все, что нужно, у них есть, остается лишь сделать первый шаг к цели, чтобы к концу месяца отпраздновать очередную победу.

В середине месяца карта «Иерофант» указывает Водолеям на то, что время не бесконечно, и тратить его на глупости нет смысла. Совет карты — оставить план действий и неукоснительно ему следовать, чтобы все цели были достигнуты в срок.

Аркан «Императрица» сулит Водолеям рост и развитие, но для этого придется тренировать выдержку и не потакать эмоциям. Голос разума поможет справиться с трудностями и обойти ловушки стороной.

Рыбы


«Императрица» в раскладе для Рыб говорит о том, что месяц начнется с перемен к лучшему. По этой карте личные отношения налаживаются, приходит понимание того, как нужно поступить для достижения нужных и важных целей.

Аркан «Дьявол» предупреждает Рыб о том, что в середине месяца нельзя потакать соблазнам и дурным привычкам, чтобы не лишаться счастливого будущего. Совет карты — не общаться с людьми, которые провоцируют на бессмысленные и рискованные поступки.

По карте «Император» Рыб ждут новые победы и приятные перспективы. Совет карты — мудро править и не забывать о справедливости. При таком раскладе Рыбы без труда смогут завоевать авторитет и получить награду.

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По материалам: dailyhoro.ru

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