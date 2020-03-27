Тилля Линдеманна положили в реанимацию из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Немецкие СМИ сообщили о том, что Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. Сейчас музыкант находится в госпитале, а за его самочувствием следят медики. Анализ на COVID-19 у певца оказался положительным.

57-летний Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. Музыкант уже несколько дней чувствовал себя плохо, поэтому решил обратиться к медикам. Сейчас солист легендарной группы Rammstein находится в отделении интенсивной терапии. По сообщениям немецких изданий, состояние артиста стало резко ухудшаться, поэтому его и поместили в реанимацию.

Напомним, что еще 15 марта Тилль дал два выступления в Москве. Изначально должен был состояться только один концерт певца, но по распоряжению мэра города Сергея Собянина мероприятия с количеством посетителей более 5000 человек оказались запрещены. Именно поэтому Линдеманн устроил два концерта, чтобы разделить слушателей и соблюсти указания московских властей.

Сейчас в Германии сложилась очень сложная ситуация из-за распространения коронавируса. Всего в стране выявлено около 48 тысяч случаев заражения. Из-за эпидемии местные власти отменили публичные мероприятия и издали указ о закрытии всех магазинов кроме продуктовых. Канцлер Германии Ангела Меркль находится на домашнем карантине, как и многие представители немецкого правительства.

Пока неизвестно, контактировал ли Тилль Линдеманн со Светланой Лободой во время визита в Москву. Напомним, что артистам уже пару лет приписывают роман. Первые слухи о связи звезд появились еще в 2018 году. Тогда Тилля и Светлану стали часто видеть вместе, но знаменитости отказывались комментировать свои отношения.





Вскоре Лобода родила вторую дочь и назвала девочку Тильдой. Поклонники тут же решили, что таким образом артистка намекнула на личность папы малышки. «Какие варианты возможны у нас? Когда человек живет не с тобой, когда он живет в другой стране. Высоцкие — прекрасный тому пример. Понимаешь? Когда ты встречаешься, у вас любовь, а потом он улетел. И ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. Потом этот человек возвращается, и опять любовь», — рассказывала о своих чувствах Светлана в интервью Ксении Собчак.

Фото: Matthias Nareyek/Getty Images