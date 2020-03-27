Трепак высказался о своей отставке

Влада Некрасова

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, которого отстранили от руководства Департаментом, ведущим надсмотр за делами СБУ, подтвердил, что уходит в отставку.

«Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника», — цитирует слова прокурора «Левый берег».

Напомним, что 27 марта стало известно, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности от «дел Майдана» и расследования убийства Екатерины Гандзюк. Руководить Департаментом будет зампрокурора Алексей Симоненко.

После этого Трепак написал заявление на увольнение. Но Венедиктова его отставку пока не приняла.

Трепак — воевал на Донбассе. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого замглавы СБУ. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября 2019 года Русланом Рябошапкой.

Как сообщали «ФАКТЫ», после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки уволился и его первый заместитель Виталий Касько.