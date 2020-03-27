Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Mike Blake / Reuters

Соцсеть Twitter удалила фейки о введении комендантского часа в Москве из-за китайского коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Таким образом администрация компании выполнила требования Генеральной прокуратуры России.

О таком требовании к Twitter стало известно 26 марта. Роскомнадзор обязал соцсеть удалить данные о вводе на территории столицы России комендантского часа. В постах говорилось о якобы подписанном приказе на уровне главы Минобороны страны.

Ранее о борьбе с фейками о коронавирусе заявил и Следственный комитет России. В ведомстве для этого создали специальную группу сотрудников. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России составило 1036, большинство из них — 703 — в Москве. Умерли три человека. За последние сутки коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах.