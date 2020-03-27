У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Он в реанимации

Народный артист России, 78-летний Лев Лещенко, заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивают как крайне тяжелое, у него воспаление легких.





Певца и его жену госпитализировали 24 марта с диагнозом "двухстороннее воспаление легких". Лещенко прилетел в Москву еще 11 марта (он с женой вернулся с гастролей по Канаде и США, после которых находился в самоизоляции), после чего обнаружил симптомы ОРВИ. Однако дождаться помощи от врачей не смог, в результате чего он обратился в частную скорую помощь, которая госпитализировала его в медицинский центр в Коммунарке.





Сегодня стало известно, что положительный тест на коронавирус сдала народная артистка России Жанна Болотова, известная по ролям в фильмах "Западня", "Журналист" и "Дом, в котором я живу". 78-летняя актриса не выезжала в последнее время за границу, однако контактировала с другом, недавно вернувшимся из Германии. Болотова также находится в Коммунарке.

Коронавирусом заразились многие звезды, среди которых Пласидо Доминго, Идрис Эльба, принц Чарльз, Том Хэнкс и его супруга, Харви Вайнштейн, Ольга Куриленко и князь Монако Альбер II.