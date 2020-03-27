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Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса

Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека разумного другим приматам. Об этом сообщил микробиолог Аренд де Хаас в The Conversation в четверг, 26 марта.

За последние 26 лет в мире наблюдалось шесть вспышек инфекций, связанных с вирусами, переносимыми летучими мышами. Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, является химерой вирусов, носителями которых выступают летучие мыши и панголины.

Вирусы-паразиты, поражая новый вид хозяина, первоначально приводят к появлению серьезных заболеваний, которые с течением времени, пока паразит и хозяин приспосабливаются друг к другу, становятся менее опасными.

"Примером является передача болезни между людьми и обезьянами, которая, как было показано, происходит относительно легко. Исследования на обезьянах показали, что последние чрезвычайно чувствительны к заражению респираторными вирусами человека", - говорит де Хаас.
Эксперт приводит в пример обычную простуду, которой от человека легко могут заразиться гориллы и шимпанзе. С целью недопущения заражения других приматов коронавирусом эксперт призывает ограничить доступ людей в места обитания данных животных, например, национальные парки.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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