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Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России

Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в РоссииMaruv Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинская певица Maruv в своем Instagram-аккаунте пожаловалась на травлю из-за выступлений в России.

Артистка опубликовала комментарии, в которых пользователи желали ей не возвращаться в родную страну, называли мусором, желали смерти, а также предлагали «сидеть в Рашкостане и не рыпаться». «Почему вы считаете, что ваша позиция — единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта?» — спросила исполнительница. Она заявила, что такие люди распространяют агрессию, травлю и буллинг.

«В какую страну и куда ехать на заработки — это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать, это нормально!» — заявила Maruv.

Она также назвала подлыми пользователей, которые порадовались тому, что в настоящее время она не может вернуться на Украину. «Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? — возмутилась певица.

Ранее в пятницу Maruv пожаловалась на то, что украинские власти не заботятся о своих гражданах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса, а вместо этого просто ими «жопу вытирают». В консульстве артистке не подсказали, как ей вернуться домой из России, подчеркнув, что «тот, кто хотел выехать, уже выехал».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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