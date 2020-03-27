Украшения в период кризиса – покупать или нет?

Сегодня кризис затронул многие сферы экономики. На фоне сложившейся ситуации многие покупатели не могут позволить себе приобрести золотые или платиновые украшения, а также изделия, инкрустированные драгоценными камнями. Нестабильный валютный курс, повсеместное закрытие банков, падение доходов граждан – все эти факторы способствуют снижению спроса на ювелирные украшения из благородных металлов.
Какие покупать ювелирные украшения в период кризиса?
Многие отказываются от покупки дорогостоящих изделий, отдавая предпочтение доступным по цене украшениям из медицинского золота, искусственным цирконием и фианитом. Они остаются наиболее востребованными в период кризиса, потому что трудно найти лучший подарок для близких, чем элегантные недорогие украшения, которые запомнятся на долгие годы.
Украшения из ассортимента Zolota.ua ничуть не уступают золотым или платиновым – по внешнему виду и качеству изготовления. В каталоге представлен богатый выбор ювелирных украшений высокого качества, разной формы, дизайна, оттенка, со вставками из прозрачных и цветных фианитов.
К основным преимуществам изделий из медицинского золота относятся:
● Визуальная схожесть с золотом наивысшей пробы – роскошный блеск и яркость обеспечиваются благодаря уникальному покрытию из родия, титана.
● Низкая цена – по сравнению с золотом или платиной бижутерия из медзолота стоит в 10-15 раз дешевле, что особенно актуально во время кризиса.
● Отсутствие вреда для здоровья – состав сплава абсолютно безопасный для людей с чувствительной кожей, склонной к аллергии.
● Прочность и износостойкость – не поддается коррозии, механическим воздействиям, процессам окисления.
К недостаткам можно отнести сравнительно недолгий срок службы – при частой носке поверхность стирается, утрачивая свою первоначальную привлекательность и блеск. В то же время восстановить позолоту можно в любой ювелирной мастерской, и дальше радоваться изумительному блеску любимого колечка или браслета.
Как правильно выбирать изделия?
В период кризиса некоторые нечестные производители стремятся нажиться на покупателях, предлагая поделки вместо качественной бижутерии. Так чаще всего мошенники выдают за медицинское золото сплав меди (80%) с цинком – на внешний вид это настоящее золото. Однако спустя короткое время изделие теряет свой блеск, темнеет, меняет свой первоначальный цвет.
При выборе обратите внимание на:
● маркировку – на качественном украшении должно быть указано название производителя, состав сплава, другие «опознавательные» знаки и пробы;
● реакцию на магнит – в отличие от подделки, медсплав высокого качества не притягивается к магниту;
● дизайн – украшениям из настоящего медицинского золота свойственна лаконичность, строгость форм, без затейливых элементов декора;
● стоимость – качественное изделие не может стоить меньше, чем сырье для его изготовления.
Недорогая доступная цена делает изделия из медицинского сплава чрезвычайно выгодным приобретением, особенно в период кризиса. Такая бижутерия станет прекрасной возможностью порадовать себя и своих любимых.