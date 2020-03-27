Украшения в период кризиса – покупать или нет?

Сегодня кризис затронул многие сферы экономики. На фоне сложившейся ситуации многие покупатели не могут позволить себе приобрести золотые или платиновые украшения, а также изделия, инкрустированные драгоценными камнями. Нестабильный валютный курс, повсеместное закрытие банков, падение доходов граждан – все эти факторы способствуют снижению спроса на ювелирные украшения из благородных металлов.Какие покупать ювелирные украшения в период кризиса?Многие отказываются от покупки дорогостоящих изделий, отдавая предпочтение доступным по цене украшениям из медицинского золота, искусственным цирконием и фианитом. Они остаются наиболее востребованными в период кризиса, потому что трудно найти лучший подарок для близких, чем элегантные недорогие украшения, которые запомнятся на долгие годы.Украшения из ассортимента Zolota.ua ничуть не уступают золотым или платиновым – по внешнему виду и качеству изготовления. В каталоге представлен богатый выбор ювелирных украшений высокого качества, разной формы, дизайна, оттенка, со вставками из прозрачных и цветных фианитов.К основным преимуществам изделий из медицинского золота относятся:● Визуальная схожесть с золотом наивысшей пробы – роскошный блеск и яркость обеспечиваются благодаря уникальному покрытию из родия, титана.● Низкая цена – по сравнению с золотом или платиной бижутерия из медзолота стоит в 10-15 раз дешевле, что особенно актуально во время кризиса.● Отсутствие вреда для здоровья – состав сплава абсолютно безопасный для людей с чувствительной кожей, склонной к аллергии.● Прочность и износостойкость – не поддается коррозии, механическим воздействиям, процессам окисления.К недостаткам можно отнести сравнительно недолгий срок службы – при частой носке поверхность стирается, утрачивая свою первоначальную привлекательность и блеск. В то же время восстановить позолоту можно в любой ювелирной мастерской, и дальше радоваться изумительному блеску любимого колечка или браслета.Как правильно выбирать изделия?В период кризиса некоторые нечестные производители стремятся нажиться на покупателях, предлагая поделки вместо качественной бижутерии. Так чаще всего мошенники выдают за медицинское золото сплав меди (80%) с цинком – на внешний вид это настоящее золото. Однако спустя короткое время изделие теряет свой блеск, темнеет, меняет свой первоначальный цвет.При выборе обратите внимание на:● маркировку – на качественном украшении должно быть указано название производителя, состав сплава, другие «опознавательные» знаки и пробы;● реакцию на магнит – в отличие от подделки, медсплав высокого качества не притягивается к магниту;● дизайн – украшениям из настоящего медицинского золота свойственна лаконичность, строгость форм, без затейливых элементов декора;● стоимость – качественное изделие не может стоить меньше, чем сырье для его изготовления.Недорогая доступная цена делает изделия из медицинского сплава чрезвычайно выгодным приобретением, особенно в период кризиса. Такая бижутерия станет прекрасной возможностью порадовать себя и своих любимых.