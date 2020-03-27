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Уже не самый влиятельный: в Украине рассказали неожиданную правду про Зеленского

Уже не самый влиятельный: в Украине рассказали неожиданную правду про Зеленского

В нынешней ситуации в Украине граждане все больше теряют уверенность в том, что президент Зеленский остается «главным в стае». Такое неожиданное заявление в интервью «ФАКТАМ» сделала известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.

По ее мнению, Зеленский выпускает власть из рук, не умея с ней управляться, и уже не совсем контролирует ситуацию.

И хотя он сохраняет статус самого рейтингового украинского политика, однако с места самого влиятельного человека в Украине его уже сместили.

Психолог отмечает, что в настоящее время за эту роль конкурируют глава Офиса президента Андрей Ермак и активизировавшийся на теме противодействия пандемии коронавируса министр внутренних дел Арсен Аваков. Именно последний как никто почувствовал во власти определенный вакуум и стремится всеми своими силами и доступными ресурсами его заполнить.

«Очевидно, что Ермак и Аваков сейчас претендуют на какие-то зоны ответственности Зеленского. Неизвестно, как тот на это реагирует и видит ли он опасность. Может, не видит. А возможно, наоборот, воспринимает их как сильное плечо и верных соратников», — констатировала собеседник «ФАКТОВ».

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Полный текст интервью с политическим психологом читайте в статье «Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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