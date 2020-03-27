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В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом выросло до 94

В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом выросло до 94
Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 94, следует из опубликованных в пятницу данных минздрава республики.

По официальным данным на 25 марта, в стране было зарегистрировано 86 случаев COVID-19.

"На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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