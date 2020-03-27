В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом выросло до 94

Анастасия Иванова

Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 94, следует из опубликованных в пятницу данных минздрава республики.

По официальным данным на 25 марта, в стране было зарегистрировано 86 случаев COVID-19.

"На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.