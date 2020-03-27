В Госдуму поступили поправки о наказании за отказ соблюдать карантин

Правительственные поправки об усилении административного наказания для отказавшихся соблюдать карантин поступили в комитет ГД по госстроительству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это поправки в КоАП, поправки будут рассмотрены во втором чтении... мы считаем, что они могут быть приняты в окончательном третьем чтении в среду, на следующей неделе. Поправки поступили от правительства РФ. Речь идет об увеличении наказания, штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических служб", - сказал Володин журналистам.