В Краснодаре предотвращен теракт - ФСБ

Вадим Карасев

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает на своем официальном сайте о пресеченной попытке совершения теракта на территории Краснодарского края. Итогом проведенной силовиками операции стало задержание лица, подозреваемого в подготовке к совершению тяжкого преступления.





В автомобиле задержанного мужчины было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе следственных действий найдена переписка подозреваемого с членами запрещенной "Исламского государства" /организация, запрещенная законом РФ/, находящимися за пределами России. По версии правоохранителей, эта переписка подтверждает преступные намерения мужчины.

Будут проведены все необходимые экспертизы обнаруженных при задержании предметов и документов. По итогам правоохранители примут процессуальное решение.