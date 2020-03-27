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В Краснодаре предотвращен теракт - ФСБ

В Краснодаре предотвращен теракт - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает на своем официальном сайте о пресеченной попытке совершения теракта на территории Краснодарского края. Итогом проведенной силовиками операции стало задержание лица, подозреваемого в подготовке к совершению тяжкого преступления.


В автомобиле задержанного мужчины было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе следственных действий найдена переписка подозреваемого с членами запрещенной "Исламского государства" /организация, запрещенная законом РФ/, находящимися за пределами России. По версии правоохранителей, эта переписка подтверждает преступные намерения мужчины.

Будут проведены все необходимые экспертизы обнаруженных при задержании предметов и документов. По итогам правоохранители примут процессуальное решение.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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