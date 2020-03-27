В Лаосе зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом

Влада Некрасова

Лаос зарегистрировал три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зарегистрированных заражений составило 6 человек, сообщает в пятницу министерство здравоохранения страны на своем сайте.

"Сегодня, 27 марта 2020 года, зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии теперь составляет 6 человек", - говорится в сообщении.

Минздрав Лаоса сообщает, что двое заболевших, мужчины 41 и 52 лет, проживают в городе Луангпрабанге и являются водителями туристического транспорта. Еще один заболевший – бизнесмен из столицы страны Вьентьяна в возрасте 41 года, говорится в сообщении.

Таиланде, для перехода которых по договоренности с таиландской стороной был временно открыт один из пограничных контрольно-пропускных пунктов. С КПП всех вернувшихся рабочих погрузили на военные грузовики и отправили в карантинные зоны, созданные при воинских частях.