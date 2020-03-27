В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии

Влада Некрасова

Отношения России и Саудовской Аравии были и остаются хорошими, несмотря на прекращение сделки ОПЕК+, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"С Саудовской Аравией у нас были различные точки зрения не относительно партнерства между странами или взаимодействия, а относительно того, как относится к текущей рыночной ситуации", - сказал Сорокин в интервью телеканалу РБК.

"Поэтому я бы отношения между странами вынес за скобки, они были хорошими и остаются хорошими в той сфере, в которой мы работаем..., все каналы коммуникации открыты и взаимоотношения продолжаются", - добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, действующей с начала 2017 года, ни о ее продлении. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны - участницы прежнего альянса снимают ограничения по добыче.