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В Минэнерго оценили влияние коронавируса на снижение цен на нефть

В Минэнерго оценили влияние коронавируса на снижение цен на нефть

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что в настоящее время справедливой ценой нефти являются 45-55$ за баррель — она оптимальна для роста спроса, но при это не позволяет расти сланцевым проектам. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление замглавы ведомства сделал на «круглом столе» по рынку нефти клуба «Валдай». «На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать, сейчас находится в диапазоне $45-55 за баррель. Она не даёт прирастать дорогим проектам, но при этом позволяет спросу стабильно расти», — сказал замминистра.

По словам Сорокина, сейчас стоимость нефти варьировалась бы в этом диапазоне. Кроме того, усиление объёмов сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ смогло бы снизить этот эффект лишь на 5-7 долларов. Отмечается, что влияние коронавируса в падении цены на нефть в настоящее время оценивается в 25 долларов за баррель.

«Наш анализ ещё в феврале показывал, что кардинально повлиять на ситуацию в условиях распространения коронавируса невозможно. То сокращение добычи, которое обсуждалось, сначала на 600 тыс., потом на 1,5 млн баррелей, это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанёс по мировой экономике. Как мы видим, снижение спроса достигает 10-15 млн баррелей в сутки, это несопоставимо. И предпринимать действия, которые не принесут эффекта, это нерационально», — сказал замглавы ведомства.

В Минэнерго также считают, что цены на нефть снизились не из-за прекращения сделки ОПЕК+, а из-за уменьшения в мире потребления топлива. Оно вызвано ограничением на транспортировку людей из-за коронавируса. По словам Сорокина, 60% спроса на нефть приходится на автомобильное, судовое и авиатопливо. Замминистра также добавил, что в странах даже с тяжёлой ситуацией с коронавирусом спрос на топливо не прекращается полностью — он существенно ограничивается.

Кроме того, Министерство энергетики создало штаб по мониторингу финансового состояния крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса России. Это необходимо для обеспечения устойчивости российской экономики. Соответствующий штаб возглавит глава Минэнерго Александр Новак. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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