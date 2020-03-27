В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

Алексей Вольцев

Коронавирус реально убрал от цены нефти 25 долларов на баррель, в случае углубления сделки ОПЕК+ она могла быть лишь на 5-7 долларов выше, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"На наш взгляд, реальный вклад сейчас коронавируса в падении цены, которое мы наблюдаем, если брать точку отсчета 60 долларов и текущую цену, на которой мы находимся - 26-27, то где-то 25 долларов из этого падения - это эффект коронавируса", - сказал Сорокин, выступая на онлайн-дискуссии на площадке клуба "Валдай" на тему "Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить".