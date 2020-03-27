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В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Информация поступила из столичного оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Погибшей женщине было 56 лет. Как отметили в штабе, у женщине было одно легкое - следствие перенесенной ранее из-за онкологии операции.

В больницу пациентка поступила с диагнозом левосторонняя пневмония, сообщает РИА Новости.


Вспышка коронавируса в Китае 11 марта была признана ВОЗ пандемией. На сегодня, 27 марта во всем мире число заразившихся превысило 465 тысяч человек, скончались от COVID-19 21 тысяча человек.

Коронавирусом в России заболели 1036 человек, из них 703 случая выявлены в Москве. Скончались четыре человека, 45 выздоровели.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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