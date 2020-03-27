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В Подмосковье продуктовые наборы получат 480 тысяч школьников

В Подмосковье продуктовые наборы получат 480 тысяч школьников

Школьники в Московской области во время вынужденных каникул, введённых из-за коронавируса, вместо льготного питания будут получать продуктовые наборы. Их планируется передать 480 тысячам детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом пишет телеканал «360».

Как уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина, в набор входит печенье, молоко, консервы, сезонные фрукты, конфеты и другие продукты. Их составляли исходя из опросов, которые министерство соцзащиты провело опросы в фокус-группах многодетных семей.

«Наборы будут выданы на территории школы по графику, который будет доведён через родительские чаты до каждого родителя. То есть если ребёнок получал бесплатное питание в школе до ухода на карантин, то, соответственно, эта семья получит набор», — пояснила она.

Кроме того, в Московской области планируют выдавать продуктовые корзины для нуждающихся. «Естественно, по нашим возможностям: в первую очередь это многодетные семьи, старшее поколение, одиноко проживающие. Для нас они имеют особую ценность, потому что о них мы должны позаботиться в первую очередь», — отметил Воробьев.

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По материалам: pnp.ru

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