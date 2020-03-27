Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом

В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом

В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
Тест солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице группы в Facebook.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.


"Вчера вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован по решению врача группы. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", - говорится в заявлении.

В середине марта музыканты группы Lindemann провели в Москве два концерта вместо одного из-за повышенных мер безопасности на фоне коронавируса. Примечательно, что из-за ситуации с коронавирусом на концерте продавали лимитированный выпуск защитных масок c провокационной надписью "К черту корону" (перевод с английского).


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время беременности
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Мировая экономика погрузилась в рецессию
Мировая экономика погрузилась в рецессию
Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось в два раза
Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось
Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта
Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Тилля Линдеманна положили в реанимацию из-за коронавируса
В Москве за автографом солиста Rammstein выстроилась огромная очередь
Солист Rammstein принял участие в чтении своих стихов в "Гоголь-центре"