В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом

Анастасия Иванова

Тест солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице группы в Facebook.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.





"Вчера вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован по решению врача группы. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", - говорится в заявлении.

В середине марта музыканты группы Lindemann провели в Москве два концерта вместо одного из-за повышенных мер безопасности на фоне коронавируса. Примечательно, что из-за ситуации с коронавирусом на концерте продавали лимитированный выпуск защитных масок c провокационной надписью "К черту корону" (перевод с английского).

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