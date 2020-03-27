Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы

В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы
Коронавирус не мешает добыче и экспорту российской рыбы: российские рыбаки успешно ведут освоение водных биоресурсов, увеличился вылов таких видов рыб, как минтай и треска, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Российский флот успешно продолжает промысел и поставки рыбной продукции на экспорт. Федеральным агентством по рыболовству обеспечено выполнение необходимых противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19", - сказал Клоков.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Северная Македония официально вошла в НАТО
Северная Македония официально вошла в НАТО
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы
В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы
Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»
Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»
Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Что пишут в Телеграме: 27 марта
Что пишут в Телеграме: 27 марта
Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России
Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в
Карантин в Лондоне позволил обновить "зебру" на Abbey Road
Карантин в Лондоне позволил обновить "зебру" на Abbey Road
Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Росрыболовство планирует привлечь 200 млрд рублей до 2022 года
В России с начала года увеличился вылов рыбы до 3,9 миллионов тонн
Росрыболовство отчиталось по вылову рыбы с начала года
Норвегии установила рекорд по экспорту рыбной продукции