В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы

Алексей Вольцев

Коронавирус не мешает добыче и экспорту российской рыбы: российские рыбаки успешно ведут освоение водных биоресурсов, увеличился вылов таких видов рыб, как минтай и треска, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Российский флот успешно продолжает промысел и поставки рыбной продукции на экспорт. Федеральным агентством по рыболовству обеспечено выполнение необходимых противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19", - сказал Клоков.