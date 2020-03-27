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В России спрос на туалетную бумагу вырос на 47%

В России спрос на туалетную бумагу вырос на 47%

В России продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное фискальной платформой "Такском".

Средняя цена на туалетную бумагу в марте составила 53 рубля, что на 7% больше январской цены. Рост спроса на бумагу начался в начале года - по сравнению с первым месяцем года россияне закупили на 27% больше продукции. За неделю с 16 по 19 марта 2020 года продажи товара выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, с начала года на 46% увеличились продажи влажных салфеток и мыла. При этом средняя цена на салфетки за три месяца упала на 2%, а мыло подорожало на 1%.

Рост спроса фиксируется практически по всем категориям товаров личной гигиены. В частности, с начала года увеличились продажи шампуня (на 28%), бальзама для волос (на 20%), зубной пасты (на 17%), ополаскивателя для рта (на 33%), станков для бритья (на 34%), а также женских средств личной гигиены (в среднем на 25%).

В общей сложности аналитики проанализировали более 17 млрд кассовых чеков.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году россиянам не следует ждать роста национальной экономики. Основной причиной он назвал распространение коронавируса Covid-2019. Рецессия из-за пандемии ожидается во всем мире.

Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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