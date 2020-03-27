В Ростове-на-Дону врачам удалось выходить младенца весом 460 граммов

Ростовским врачам удалось выходить младенца, который появился на свет на три месяца раньше положенного срока.

Об этом рассказали сотрудники «Перинатального центра Ростовской области».

Ребёнок родился ещё в ноябре прошлого года, его рост составлял всего 27 сантиметров, а вес 460 граммов.

Медики объяснили, что мама ребёнка серьёзно заболела и это могло привести к её гибели, поэтому было принято решение рожать. Как только ребёнок родился, врачи сразу начали борьбу за его жизнь, спасение малышки продолжалась 118 дней.

Сейчас девочка уже самостоятельно дышит и в аппарате ИВЛ больше не нуждается.

По словам медиков, на данный момент малышка весит 3 кг, она активная и реагирует на голоса.

Главврач перинатального центра Ростова-на-Дону Максим Уманский заявил, что это первый успешный случай в области, а также лишь один из немногих у нас в стране, пишет „RostovGazeta“.