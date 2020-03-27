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В Сингапуре решили сажать в тюрьму за приближение к людям

В Сингапуре решили сажать в тюрьму за приближение к людямФото: Edgar Su / Reuters

В Сингапуре решили сажать в тюрьму тех, кто намеренно приближается к другим людям в общественном месте на расстояние меньше, чем один метр. Об этом сообщает The Strait Times.

Новые правила начинают действовать с 27 марта из-за эпидемии коронавируса. Тот, кто умышленно садится или встает в очередь на расстоянии меньше одного метра, будет нести ответственность в виде штрафа до 10 тысяч долларов (около 780 тысячи рублей) или тюремного заключения до шести месяцев. Такие же наказания угрожают руководителям организаций, которые не обеспечат рассадку посетителей на дистанции как минимум на метр друг от друга.

По последним данным, в мире выявлено свыше 533 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 123 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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