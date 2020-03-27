ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%

Вадим Карасев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил показатели доверия и одобрения президенту России Владимиру Путину за 25 марта.



Как сообщают социологи, показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%. Уровень доверия также вырос и составил 69%.



Напомним, 25 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Путин предупредил россиян, что не следует надеяться "на авось": "Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого". Президент также попросил предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть дома.

Глава государства предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, сделать следующую неделю нерабочей, но сохранить зарплаты, автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, по 5 тыс. рублей в месяц, установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц и еще ряд инициатив в экономике, социально и налоговой сферах.

