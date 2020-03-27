Владимир Качан: «Если бы Филатов женился на Варлей, это была бы катастрофа»

В юности Леонид Филатов был безумно влюблен в Наталью Варлей. Правда, на тот момент актриса была девушкой не свободной, поэтому не могла ответить на чувства ухажера взаимностью. Но Леонид Алексеевич не сдавался.

О знакомстве Филатова с Варлей рассказал его близкий друг и коллега Владимир Качан. «Мы пришли на закрытый показ «Кавказской пленницы» в Дом актера. Я сказал тогда Лене: «Какая картина, слушай!» А мрачный Филатов ответил: «Нет, какая девушка!» Наташа в это время должна была выйти замуж за Николая Бурляева. Или уже была его женой... Я никогда не видел человека, который был влюблен с такой страстью и с таким отчаянием», — вспомнил артист на передаче «Судьба человека».

Страдания Филатова оказались пустыми: Варлей хладнокровно отвергла его. Качан уверен, что это было к лучшему. «Если она бы ответила ему взаимностью, и он бы женился на ней, это была бы катастрофа. Это была дикая наркотическая зависимость. Он бы не смог ничего сделать ни в литературе, ни в поэзии, ни в кино. Когда Леня был в зените славы, Наташа все же обратила на него внимание. Но у него тогда уже не осталось и следов от былой любви», — продолжил Владимир Андреевич.





Всего за плечами Варлей три брака, и все оказались несчастливыми. Недавно актриса призналась, что во время съемок «Кавказской пленницы» за ней пытался ухаживать... режиссер картины Леонид Гайдай, который всегда считался примерным семьянином, обожающим супругу Нину Гребешкову.

По словам актрисы, Леонид Иович без ее согласия зашел к ней в номер. Благо, в то время неподалеку оказалась Гребешкова. «И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — откровенничала Наталья Владимировна в своей автобиографической книге «Канатоходка».

Реакция вдовы режиссера на это откровение не заставила себя долго ждать. «Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком говне копаетесь? Ну написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет ее книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно», — сетовала Нина Павловна пару лет назад.

Фото: Legion-Media