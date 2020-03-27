Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Власти Каменск-Шахтинского опровергли информацию о массовом увольнении инфекционистов

Власти Каменск-Шахтинского опровергли информацию о массовом увольнении инфекционистов

Власти Каменск-Шахтинского опровергли информацию о массовом увольнении инфекционистов

Администрация Каменск-Шахтинского опровергла информацию о массовом увольнении врачей-инфекционистов ЦГБ.

Накануне в сети появилась информация о том, что на фоне угрозы коронавируса из инфекционного отделения ЦГБ решили уволиться 11 врачей.

Заместитель городского главы по социальным вопросам Марина Мирская прояснила ситуацию и сказала, что информация не соответствует действительности, пишет DON24.RU.

Она рассказала, что действительно из отделения ушли один врач и одна медсестра. Их уход связан с семейными обстоятельствами.

Однако, инфекционное отделение ЦГБ продолжает работать в штатном режиме.

«Мы приняли решение об увеличении доплаты медперсоналу. Надбавки будут начисляться в индивидуальном порядке для каждого врача в зависимости от его квалификации», - пояснила Мирская.

Она также рассказала, что по просьбе медиков в отделении оборудовали санпропускник.
Кроме того, она подчеркнула, что больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты.

На данный момент, в инфекционном отделении работают три врача, 25 медсестер и 18 человек младшего медицинского персонала.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Массажное кресло, два кабинета платьев и копии брендов: как выглядит гримерная Елены Малышевой
Массажное кресло, два кабинета платьев и копии брендов: как выглядит
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Абдулла: США приложили недостаточно усилий для урегулирования в Афганистане
Абдулла: США приложили недостаточно усилий для урегулирования
Суд повторно отложил развод Лолиты Милявской из-за коронавируса
Суд повторно отложил развод Лолиты Милявской из-за коронавируса
«Жаба Вы эдакая»: Захарова ответила москвичке, злящейся на спасение россиян
«Жаба Вы эдакая»: Захарова ответила москвичке, злящейся на спасение
COVID-19 может угрожать человекообразным обезьянам
COVID-19 может угрожать человекообразным обезьянам
Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2020 года
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Maruv затравили за поездку в Россию
Maruv затравили за поездку в Россию
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

В Ростовской области 11 врачей уволились из-за первого пациента с коронавирусом
В Росгвардии опровергли массовые увольнения после перестрелки в «Москва-Сити»
Московская полиция опровергла слухи о массовых увольнениях из УВД, в которое был доставлен задержанный журналист Голунов
Уральский врач рассказал о причинах массового увольнения коллег