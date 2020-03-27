Власти Каменск-Шахтинского опровергли информацию о массовом увольнении инфекционистов

Вадим Карасев

Администрация Каменск-Шахтинского опровергла информацию о массовом увольнении врачей-инфекционистов ЦГБ.

Накануне в сети появилась информация о том, что на фоне угрозы коронавируса из инфекционного отделения ЦГБ решили уволиться 11 врачей.

Заместитель городского главы по социальным вопросам Марина Мирская прояснила ситуацию и сказала, что информация не соответствует действительности, пишет DON24.RU.

Она рассказала, что действительно из отделения ушли один врач и одна медсестра. Их уход связан с семейными обстоятельствами.

Однако, инфекционное отделение ЦГБ продолжает работать в штатном режиме.

«Мы приняли решение об увеличении доплаты медперсоналу. Надбавки будут начисляться в индивидуальном порядке для каждого врача в зависимости от его квалификации», - пояснила Мирская.

Она также рассказала, что по просьбе медиков в отделении оборудовали санпропускник.

Кроме того, она подчеркнула, что больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты.

На данный момент, в инфекционном отделении работают три врача, 25 медсестер и 18 человек младшего медицинского персонала.