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Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта

Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта
Федеральные министерства в рамках реализации программы развития Адыгеи займутся решением проблемы энергодефицита региона и обеспечением инфраструктурного развития горного курорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи включено 30 мероприятий, объем федеральных средств, планируемый к освоению, составит свыше пяти миллиардов рублей. В ходе видеоселектора с заместителем руководителя аппарата правительства РФ Валерием Сидоренко глава республики Мурат Кумпилов рассказал о планах использования части плато Лагонаки для развития туризма и энергообеспечения горнолыжного курорта, отметив при этом незначительный резерв имеющейся энергоинфраструктуры.

Кроме того, в ходе совещания были обсуждены аспекты программы, которые нуждаются в доработке. В частности, Кумпилов предложил включить в нее реконструкцию автодороги "Даховская-Лагонаки" для успешной реализации туристского потенциала и берегоукрепление реки Белой в Майкопе, необходимое для дальнейшего строительства и благоустройства набережной республиканской столицы.

"Сидоренко отметил важность перечисленных направлений для развития республики. По вопросам, касающимся снятия энергодефицита в регионе и дальнейшего развития горнолыжного курорта "Лагонаки", министерствам энергетики и природных ресурсов даны поручения оперативно их доработать с регионом и внести на рассмотрение правительства России", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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