Во время карантина британцы займутся оцифровкой старых метеорологических записей

Вадим Карасев

Ученые из Университета Рединга начали проект Rainfall Rescue, в ходе которого добровольцы, вынужденные во время карантина безотлучно находиться в своих квартирах, займутся оцифровкой старых данных метеорологических наблюдений.

Сбор метеорологических данных в Англии начался еще в первой половине XIX века. Во время Крымской войны, когда погода стала важным фактором, влияющим на снабжение войск, синоптические наблюдения получили серьезную государственную поддержку. В 1854 году был учрежден Метеорологический департамент, главой которого стал Роберт Фицрой, бывший капитан корабля «Бигль». Департамент разработал инструкции, по которым все капитаны английских судов должны были вести регулярные наблюдения за погодой и фиксировать результаты. Также Фицрой добился открытия девятнадцати метеорологических станций в Англии и еще пяти за рубежом. Собранные данные передавались по телеграфу в Метеорологический комитет, анализировались, и на их основе создавались первые прогнозы погоды.

С тех пор английские синоптики накопили огромный массив наблюдений, но лишь малая их часть переведена в цифровой формат. Все остальное хранится в архивах на бумаге и может быть утрачено. Профессор климатологии в Национальном центре атмосферных наук и Университете Рединга Эд Хокинс говорит: «Мы готовы спасти миллионы фрагментов данных об осадках в Великобритании, которые в настоящее время гибнут в картотечных шкафах. Эти записи помогут ученым лучше понять, как и почему количество осадков сильно варьируется в разных районах Великобритании. Поскольку большая часть населения вынуждена длительно находиться в помещении из-за Covid-19, возможность стать частью серьезного научного проекта может обеспечить им желанное занятие».

Добровольцы будут расшифровывать и переводить в электронную форму записи о количестве осадков, собранные английскими метеорологами с 1820-х по 1950-е годы. Ранее в Великобритании уже было осуществлено два подобных проекта меньшего масштаба. Их участники обрабатывали материалы метеостанции на горе Бен-Невис в Шотландии (самой высокой точке Британских островов), а также данные ранневикторианской эпохи.