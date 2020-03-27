Во время пожара в Екатеринбурге погибли семь человек

Семь человек погибли во время пожара в деревянном доме в Екатеринбурге. Как сообщает региональное МЧС, еще один человек пострадал, а причины возгорания уточняются.

При этом пожарные говорят, что деревянные конструкции здания способствовали быстрому распространению огня, площадь пожара составила 200 кв.м. Из горящего дома огнеборцы вынесли 2 газовых баллона.

«Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сказали в МЧС.

Администрацией района на базе одной из школ развернут пункт временного размещения, но пока никто из эвакуированных жителей дома не обращался.