Воевавшего на Донбассе Олдриха Грунда больше не собираются выдавать Чехии

Чешский доброволец Олдрих Грунд, задержанный 22 марта на российской границе из-за запроса Чехии, уже находится на свободе, и в настоящей момент ему не угрожает экстрадиция, сообщил ИА Newstes автор военно-политического блога «Солдатская правда» Михаил Полынков, координировавший в прошлом прием добровольцев.

Однако, по словам Полынкова, проблема угрозы депортации и экстрадиции интернационалистов, приехавших на защиту мирного населения Донбасса с началом войны, остается актуальной до сих пор, поскольку все возникающие ситуации приходится решать в ручном режиме.

«Олдрих на свободе, но нужно как-то раз и навсегда пресечь даже намеки на подобные ситуации. А они еще обязательно возникнут. У нас достаточно много добровольцев из других стран, которых теоретически могут искать через Интерпол за участие в народном ополчении Донбасса», — заявил Полынков.

Как ранее сообщало ИА Newstes, Грунда задерживали по запросу Интерпола при переходе границы ДНР -РФ. Олдрих Грунд одним из первых иностранных добровольцев приехал на Донбасс, начинал воевать в Славянске, был мехводом самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона» — одной из первых двух «Нон», захваченных ополченцами еще под Славянском. Затем долгое время командовал бронетанковым подразделением.

Кристина Мельникова.