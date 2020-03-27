Волочкова рассказала о взятках в Большом театре

Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» рассказала о взятках в Большом театре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, для попадания в кордебалет можно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». При большем количестве средств выпускница балетного училища может претендовать на статус солистки. Как утверждает артистка, талант при этом не играет никакой роли.

«И ведь все это знают и видят! Видят, что уровень исполнения падает, что мастерство и самоотдача уходят в небытие», — возмутилась Волочкова.

Она также выразила недовольство ценами на билеты в Большой театр, которые могут доходить до 50 тысяч рублей: «Ведь это какой-то беспредел! Многие талантливые артисты при такой постановке вопроса с ценообразованием на билеты лишаются своего зрителя».

По мнению балерины, теперь люди ходят в Большой театр не ради постановок, а чтобы показать свои платья и бриллианты. Она отметила, что раньше театр был подобием храма, куда отправлялись, чтобы «очиститься от суеты и всего того, что льется с экранов телевизора».

19 марта стало известно, что Волочковой вернули зарплату, заработанную в Большом театре. Она утверждала, что ее зарплатный счет был заблокирован на протяжении 16 лет.