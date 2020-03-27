WSJ: покупателям некуда девать дешевую саудовскую нефть

Лидия Мартынова

НПЗ Европы и США начинают отказываться от завлекательных предложений Саудовской Аравии покупать ее нефть по заниженным ценам. Им просто негде ее хранить. При этом Россия не теряет свою долю на рынке, так как перенаправила поставки на Китай, где восстанавливается спрос, пишет The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источник деловая газета сообщает, что Эр-Рияду все труднее найти новых покупателей на свою нефть даже по сниженным ценам. Из-за падения спроса и переизбытка предложения многие нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с тем, что у них не хватает хранилищ, и им сложно покупать дополнительные объемы.

The Wall Street Journal указывает на то, что ценовой демпинг Саудовской Аравии направлен прежде всего на вытеснение России с рынков некоторых стран Европы. Но трейдеры рассказали изданию, что Россия сумела направить выпавшие объемы в Китай, где спрос восстанавливается.

При этом Саудовская Аравия начинает испытывать снижение спроса не только в Европе, но и в Азии. Индия снижает закупки саудовской нефти и, как заметило The Wall Street Journal, королевству придется еще больше снижать цены, чтобы сохранить конкурентоспособность на всех рынках.

Как сообщало ИА Newstes , крупнейший переработчик нефти в Индии Indian Oil заявил о снижении производства нефтепродуктов на 25−30% из-за падения спроса. При этом Эр-Рияд по-прежнему планирует огромные отгрузки сырья на экспорт в апреле. По данным блогеров Tanktrackers.com, полсотни танкеров указывают сейчас через систему АИС о том, что идут в Саудовскую Аравию на загрузку нефтью в апреле.