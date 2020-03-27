Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной

Алексей Вольцев

Тяжелая ситуация с коронавирусом в Иране во многом искусственная, так как является следствием односторонних санкций США против этой страны, их надо немедленно снять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта проблема (коронавируса в Иране) во многом искусственно созданная, учитывая то беспрецедентное давление, которое оказывается на Иран - экономическое, политическое. Бесконечные заявления, которые выходят за рамки не только приличия, не только этики, но и правового поля", - заявила Захарова на своем брифинге.